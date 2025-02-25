السعودية | الدكتور الربيعة يلتقي المديرة العامة للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم، المديرة العامة للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون باتريشيا دانزي، وذلك على هامش أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع.

وجرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالموضوعات الإغاثية والإنسانية ومناقشة الموضوعات المدرجة في المنتدى.

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