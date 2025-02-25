السعودية | الربيعة يلتقي مدير المديرية العامة للعمليات الأوروبية للحماية المدنية والمساعدات الإنسانية

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم، المدير العام للمديرية العامة للعمليات الأوروبية للحماية المدنية والمساعدات الإنسانية السفير ماسيج بوبوفسكي، وذلك على هامش أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع.

محمد يوسف

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