السعودية | الربيعة يلتقي مدير المديرية العامة للعمليات الأوروبية للحماية المدنية والمساعدات الإنسانية

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الربيعة يلتقي مدير المديرية العامة للعمليات الأوروبية للحماية المدنية والمساعدات الإنسانية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس
التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم، المدير العام للمديرية العامة للعمليات الأوروبية للحماية المدنية والمساعدات الإنسانية السفير ماسيج بوبوفسكي، وذلك على هامش أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع.
وبحث الجانبان خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالمجالات الإنسانية والإغاثية، ومناقشة أبرز الموضوعات المطروحة في المنتدى.
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