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السعودية | الربيعة يلتقي مدير المديرية العامة للعمليات الأوروبية للحماية المدنية والمساعدات الإنسانية

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السعودية | الربيعة يلتقي مدير المديرية العامة للعمليات الأوروبية للحماية المدنية والمساعدات الإنسانية

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم، المدير العام للمديرية العامة للعمليات الأوروبية للحماية المدنية والمساعدات الإنسانية السفير ماسيج بوبوفسكي، وذلك على هامش أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالمجالات الإنسانية والإغاثية، ومناقشة أبرز الموضوعات المطروحة في المنتدى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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