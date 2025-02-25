شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب شهر رمضان.. "الأرصاد": كتلة هوائية باردة تجتاح مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

انخفاض حاد بدرجات الحرارة

الدمام - شريف احمد - تشهد معظم مناطق ومحافظات المملكة تأثير كتلة هوائية باردة قادمة من الشمال، ويتوقع أن يستمر تأثيرها خلال الأيام المقبلة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح في عدة مناطق.وقال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل لـ"اليوم": "تشهد المناطق الشمالية ذروة تأثير هذه الكتلة اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، حيث سجلت درجات الحرارة الصغرى فجر اليوم الثلاثاء، انخفاضًا حادًا إذ بلغت في طريف -5 درجات مئوية وفي القريات -4 درجات مئوية وفي رفحاء وعرعر -2 درجتين مئويتين وفي سكاكا -1 درجة مئوية بينما سجلت حائل 0 درجة مئوية وتبوك 1 درجة مئوية وفي القصيم 4 درجات مئوية".وأضاف "العقيل": "من المتوقع أن تمتد تأثيرات هذه الكتلة الباردة غدًا الأربعاء، لتشمل منطقة الرياض والمناطق الشرقية من المملكة مع نشاط ملحوظ للرياح خاصة في القطاع الشرقي وشرق منطقة الرياض بالإضافة إلى نشاط في مياه الخليج العربي".وتابع: "أما في البحر الأحمر فمن المتوقع أن يرتفع الموج ليصل إلى نحو 2.5 متر تقريبًا ، وتبدأ الكتلة الهوائية بالانحسار تدريجيًا عن المناطق الشمالية اعتبارًا من يوم الخميس، إلا أن الأجواء ستبقى باردة بشكل عام على معظم المناطق الشمالية والشرقية والوسطى".