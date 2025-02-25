إنطلاق جلسات منتدى مكة للحلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - إنطلقت، اليوم، جلسات منتدى مكة للحلال 2025، في نسخته الثانية، تحت شعار "التنمية المستدامة عبر صناعة الحلال"، خلال الفترة من 25 إلى 27 فبراير الجاري، الذي تنظمه شركة منافع وشركة الغرفة الإسلامية لخدمات الحلال، وذلك في مركز غرفة مكة للمؤتمرات والمعارض والفعاليات.

وناقشت الجلسة الاولى "الابتكار الصناعي لتعزيز استدامة قطاع الأغذية والمشروبات الحلال"، وتحدث فيها المشاركون عن تعزيز الإنتاج الصناعي لدعم ممارسات الحلال المستدامة، والتعاون لتعزيز التقدم الصناعي المبتكر، ودعم الاستدامة من أجل الحفاظ على البيئة وخفض التلوث.

فيما جاءت الجلسة الثانية بعنوان" تعزيز إستدامة الاقتصاد الحلال من خلال التعاون الدولي"، وأشار فيها المتحدثون إلى دور التعاون في تعزيز التنمية الاقتصادية، والتغلب على العقبات التجارية لتعزيز تكامل السوق ونمو التجارة، ودور الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف في دعم نمو التجارة، وأهمية الأسواق المشتركة لتعزيز التعاون بين الدول الإسلامية، ودعم التعاون مع المنظمات الدولية لتعزيز التواجد العالمي.

وإستعرضت ثالث الجلسات، والتي جاءت بعنوان "الأعمال الحلال وتمكين المرأة"، وذلك من خلال إيجاد مبادرات لتشجيع المرأة وتمكينها في مجالات الاقتصاد الحلال، ووضع أستراتيجيات دعم النساء المسلمات في قطاعات الحلال، إضافة إلى معرفة الممارسات المبتكرة لرائدات الأعمال في قطاع الحلال.