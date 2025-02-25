شكرا لقرائتكم خبر إنطلاق جلسات منتدى مكة للحلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وناقشت الجلسة الاولى "الابتكار الصناعي لتعزيز استدامة قطاع الأغذية والمشروبات الحلال"، وتحدث فيها المشاركون عن تعزيز الإنتاج الصناعي لدعم ممارسات الحلال المستدامة، والتعاون لتعزيز التقدم الصناعي المبتكر، ودعم الاستدامة من أجل الحفاظ على البيئة وخفض التلوث.
فيما جاءت الجلسة الثانية بعنوان" تعزيز إستدامة الاقتصاد الحلال من خلال التعاون الدولي"، وأشار فيها المتحدثون إلى دور التعاون في تعزيز التنمية الاقتصادية، والتغلب على العقبات التجارية لتعزيز تكامل السوق ونمو التجارة، ودور الاتفاقيات الثنائية ومتعددة الأطراف في دعم نمو التجارة، وأهمية الأسواق المشتركة لتعزيز التعاون بين الدول الإسلامية، ودعم التعاون مع المنظمات الدولية لتعزيز التواجد العالمي.
وإستعرضت ثالث الجلسات، والتي جاءت بعنوان "الأعمال الحلال وتمكين المرأة"، وذلك من خلال إيجاد مبادرات لتشجيع المرأة وتمكينها في مجالات الاقتصاد الحلال، ووضع أستراتيجيات دعم النساء المسلمات في قطاعات الحلال، إضافة إلى معرفة الممارسات المبتكرة لرائدات الأعمال في قطاع الحلال.
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