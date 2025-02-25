سفير المملكة في سوريا يستقبل المبعوث الخاص للأمم المتحدة

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محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سوريا الدكتور فيصل المجفل، في مقر السفارة، المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون. وجرى خلال الاستقبال، مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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