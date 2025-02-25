شكرا لمتابعة خبر عن أمانة المنطقة الشرقية: مواقف الدمام والخبر مجانية اعتبارًا من اليوم.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نوهت أمانة المنطقة الشرقية عن توليها إدارة وتشغيل المواقف بالدمام والخبر، وذلك اعتبارا من تاريخ 25 فبراير 2025م. وستكون المواقف مجانية، وذلك لحين الانتهاء من عملية التنظيم الجديدة.

وأوضحت أمانة المنطقة أن الهدف من فكرة المواقف هو تنظيمي وإتاحة خيارات أكثر سهولة للمستفيدين ومعالجة بعض الممارسات من أصحاب المركبات التي تقف لفترات طويلة مما يحرم الآخرين من الاستفادة من المواقف، ونظرا لما رصدته أمانة الشرقية من عدم رضا المستفيدين من المواطنين والمقيمين في النموذج السابق .

ولفتت إلى أنها ستتولى إدارة وتشغيل المواقف في الدمام والخبر بنموذج أكثر سهولة ومرونة يتيح مزيدا من الخيارات أمام المستفيدين.

من جهته، أفاد أمين المنطقة الشرقية، فهد الجبير، بأن القرار جاء بعد تلقي الأمانة عدة شكاوى من النموذج القديم، لذا ستتولى الأمانة إدارة المواقف تنظيما وتسهيلا للمواطنين والمقيمين وجعل المواقف الذكية في الدمام والخبر مجانا لحين الانتهاء من عملية التنظيم الجديدة.

وأكد أنه لن يكون هناك أي سحب أو استخدام لأي “كلبشات” خلال هذه الفترة لحين الخروج بتنظيم سهل تطبيقه على المواطنين والمقيمين، وستكون أول 15 دقيقة في المواقف مجانية بالتنظيم الجديد.