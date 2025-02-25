شكرا لمتابعة خبر عن حكم ترتيب كفارات اليمين وإمكانية دفعها عبر منصة إحسان الشيخ السليمان يجيب .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الشيخ عبدالسلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء، أنه لا يشترط الترتيب الزمني عند التكفير عن كفارات اليمين المتعددة.

وأوضح خلال لقائه في برنامج “فتاوى” على قناة السعودية، أن بإمكان المسلم إخراج الكفارات دون الحاجة إلى الالتزام بأسبقية وقوع الأيمان، مشيرًا إلى أن الأهم هو أداء الكفارة وفق ما جاء في الشريعة الإسلامية.

وفيما يتعلق بإمكانية دفع كفارة اليمين عبر منصة “إحسان”، أوضح الشيخ أن ذلك جائز بشرط أن تكون النية مخصصة لهذا الغرض، وأن يتم التأكد من وصول المبالغ إلى المستحقين وفقًا لأحكام الكفارة الشرعية.

وأشار إلى أهمية اختيار الجهات الموثوقة التي تتولى توزيع الكفارات على الفئات المحتاجة، لضمان تحقيق المقصود الشرعي من التكفير.

يُذكر أن كفارة اليمين تكون بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع المسلم ذلك، فله أن يصوم ثلاثة أيام.

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