شكرا لمتابعة خبر عن تشغيل محطة قصر الحكم بقطار الرياض غدًا الأربعاء.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض عن تشغيل “محطة قصر الحكم” ضمن شبكة قطار الرياض، ابتداءً من (الساعة السادسة) من صباح يوم غدٍ الأربعاء، التي تُعدُ إحدى المحطات الأربع الرئيسية في الشبكة، وتُعد مركزًا حيويًا يربط بين “المسار الأزرق والبرتقالي” من القطار مع شبكة الحافلات، ويخدم المنشآت الإدارية والقصور والساحات والأسواق التاريخية والمراكز التجارية والمواقع السياحية وسكان الأحياء في منطقة قصر الحكم بوسط مدينة الرياض.

وتتميز “محطة قصر الحكم” بتصميمها الذي يمزج بين الأصالة والمعاصرة، والمستوحى من مبادئ “العمارة السلمانية، الذي يشتمل على “ستار فولاذي” لامع يربط بصريًا بين مستويات المحطة المتعددة ومحيطها الخارجي، ويُسهم في انعكاس ضوء النهار إلى داخل المحطة، في الوقت الذي يوفر فيه الظل للمناطق والمسطحات المفتوحة المحيطة بالمحطة.

وتضم المحطة “حديقة خضراء مبتكرة” تتيح للركاب الجلوس والراحة أثناء انتظارهم لرحلاتهم على القطار، مما يُعزّز من وظائف المحطة المتعددة، والتي من بينها تقديم مساحة عامة جذابة تسهل اللقاء والتفاعل بين سكان المدينة وزّوارها.

وشيّدت المحطة على مساحة (22,500 ألف متر مربع)، و (88 ألف متر مربع) من مسطحات البناء، وتتألف من (7 أدوار) بعمق (35 مترًا) تحت الأرض، وتتضمن (17 مصعدًا كهربائيًا) و(46 درجًا كهربائيًا)، والعديد من المتاجر والخدمات والمرافق العامة، واللوحات والمجسمات الفنية.