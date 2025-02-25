شكرا لمتابعة خبر عن الحصيني: أجواء شديدة البرودة وصقيع غدًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته للحالة الممطرة التاسعة لعام ١٤٤٦.

وأوضح عبدالعزيز الحصيني، أن الحرارة المتوقعة غداً الأربعاء فجراً الساعة “6” من باردة لشديدة البرودة وصقيع على الشمالية الشرقية، بينما الساعة “3” مساءً غداً من معتدلة لباردة على معظم المناطق، فيما الساعة “9” مساء الأربعاء ليلة الخميس باردة على معظم المناطق الساحل الغربي لطيف فجرا وحار نهاراً”.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقسًا باردًا إلى شديد البرودة مع فرصة تكون الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم، المدينة المنورة، ومكة المكرمة تؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض، والشرقية تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من منطقتي عسير والباحة.



