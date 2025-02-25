شكرا لمتابعة خبر عن المتحدث الرسمي للأرصاد: طريف تسجل أدنى درجة حرارة بـ 5 درجات مئوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أفاد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، بأن طريف سجلت صباح اليوم الثلاثاء 5,درجات مئوية كأدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقسًا باردًا إلى شديد البرودة مع فرصة تكون الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم، المدينة المنورة، ومكة المكرمة تؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض، والشرقية تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من منطقتي عسير والباحة.

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