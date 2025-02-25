شكرا لقرائتكم خبر عن "المياه الوطنية".. 9 مشروعات بتكلفة 300 مليون ريال لتعزيز الخدمات في تبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المياه الوطنية ممثلة بالقطاع الشمالي الغربي عن بدء تنفيذ 9 مشروعات مائية وبيئية في منطقة تبوك بتكلفة تقارب 300 مليون ريال بهدف زيادة نسبة التغطية بالخدمات ورفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز مستوى خدمة العملاء.

أهم المشروعات المنفذة

تتضمن هذه المشروعات تنفيذ 3 مشروعات مائية لإيصال مياه الشرب إلى المستفيدين في أحياء متفرقة بمدينة تبوك، بما في ذلك أحياء رايس والنظيم وجنوب تبوك، من خلال إنشاء واستكمال شبكات المياه والخطوط الرئيسية وأعمال مواقع المياه بطول يتجاوز 60 كيلومترا بتكلفة تفوق 62.2 مليون ريال.



كما شرعت الشركة في تنفيذ مشروعين بيئيين بمدينة تبوك بتكلفة تصل إلى 65 مليون ريال يشمل المشروع الأول توسعة محطة الرفع الرئيسية من خلال تركيب 4 مضخات بسعة تصل إلى 90,000 متر مكعب يوميا بدلًا من القدرة السابقة البالغة 60,000 متر مكعب يوميًا ويتضمن المشروع الآخر استكمال تنفيذ خطوط رئيسية وشبكات الصرف الصحي بطول يصل إلى 46.7 كيلومترا لرفع نسبة التغطية بخدمات الصرف الصحي في حي الشفا وحي اليرموك.

مشروعي حقل والقليبة

وأعلنت الشركة عن تنفيذ مشروعين مائيين إضافيين الأول في محافظة حقل يشمل تنفيذ خط ناقل بطول إجمالي يبلغ 21.9 كيلومترا وتشييد خزان تشغيلي بسعة 5,000 متر مكعب ومحطة ضخ بالسعة نفسها بتكلفة تتجاوز 51.4 مليون ريال.

أما المشروع الثاني في مركز القليبة فيتضمن إنشاء محطة تنقية مياه الشرب بسعة 1,000 متر مكعب يوميا بتكلفة تزيد على 39.4 مليون ريال.

المشروعات البيئية

كما شملت المشروعات البيئية في محافظات منطقة تبوك تنفيذ مشروعين لإزالة الضرر البيئي بتكلفة تتجاوز 78.1 مليون ريال الأول في محافظة تيماء ويشمل تنفيذ خطوط وشبكات صرف صحي رئيسية وفرعية بأقطار مختلفة في حي الرحمانية وحي الشفا بأطوال تصل إلى 43.3 كيلومترًا.

أما المشروع الثاني في محافظة حقل فيتضمن استكمال تنفيذ شبكات الصرف الصحي وخطوط رئيسية بأطوال تتجاوز 32.5 كيلومترا لخدمة أحياء الريان والسبخة واليرموك وغرب الظهرة بالإضافة إلى تشييد محطة رفع بسعة تصل إلى 9,600 متر مكعب يوميًا.



تأتي هذه المشروعات ضمن خطط شركة المياه الوطنية لتعزيز البنية التحتية وزيادة التغطية بالخدمات المائية والبيئية، ورفع مستوى الموثوقية والكفاءة التشغيلية في منطقة تبوك والمحافظات التابعة لها.

