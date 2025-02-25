شكرا لقرائتكم خبر عن منصة "استطلاع" تطرح 18 مشروعًا لأخذ المرئيات بشأنه والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية