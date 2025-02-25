شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: المملكة ملتزمة ببذل المساعي لتعزيز السلام بالعالم والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.