قطار الرياض.. نافذتك السهلة لاستكشاف جواهر العاصمة ضمن "شتاء السعودية"

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ويوفر دليل سياحة القطار فرصة مهمة لاكتشاف تجربة مريحة وبصرية فريدة في شبكة قطار الرياض بمساراته الملونة، الذي يمنحك رحلة مريحة إلى وجهتك المفضلة من خلال كل محطات تحمل معالم وتجارب مميزة.
يمكنك فقط اختيار المحطة والاستمتاع بالدليل الذي يحتوي على المعالم والتجارب الشيقة القريبة من المحطات عبر ستة مسارات: الأصفر، والأحمر والأزرق وأيضًا الأخضر والبرتقالي، والبنفسجي.
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https://www.visitsaudi.com/content/dam/documents/riyadh-metro-guide-ar.pdf
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