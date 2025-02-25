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قطار الرياض.. نافذتك السهلة لاستكشاف جواهر العاصمة ضمن "شتاء السعودية"

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قطار الرياض.. نافذتك السهلة لاستكشاف جواهر العاصمة ضمن "شتاء السعودية"

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تجمع العاصمة الرياض، بين التراث الغني والحداثة المتطورة، ومع إطلاق مشروع قطار الرياض، بات التنقل في المدينة أكثر سهولة ويسرًا؛ ما يمنح الزوار فرصة كبرى لاستكشاف معالمها السياحية والثقافية والتراثية بكل أريحية من خلال شبكة القطار، التي تربط جميع المناطق وتجعلها على بُعد خطوة واحدة من المحطات.

ويوفر دليل سياحة القطار فرصة مهمة لاكتشاف تجربة مريحة وبصرية فريدة في شبكة قطار الرياض بمساراته الملونة، الذي يمنحك رحلة مريحة إلى وجهتك المفضلة من خلال كل محطات تحمل معالم وتجارب مميزة.

يمكنك فقط اختيار المحطة والاستمتاع بالدليل الذي يحتوي على المعالم والتجارب الشيقة القريبة من المحطات عبر ستة مسارات: الأصفر، والأحمر والأزرق وأيضًا الأخضر والبرتقالي، والبنفسجي.

الوجهات لا تنتهي والرحلات لا تتوقف، لتكون فرصة اكتشاف الرياض أسهل من أي وقت مضى.

فقط حمّل دليل سياحة المترو، وتعرّف على التجارب والمعلومات التي تريدها؛ لتبدأ رحلتك وتكون وجهتك المفضلة على بعد خطوة واحدة منك.

https://www.visitsaudi.com/content/dam/documents/riyadh-metro-guide-ar.pdf

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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