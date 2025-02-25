"سعوديبيديا" تحتفي بالإرث التاريخي للمملكة في يوم التأسيس

أصدرت الموسوعة السعودية "سعوديبيديا" ملحقًا خاصًا بيوم التأسيس السعودي احتفاءً بالإرث التاريخي للمملكة العربية السعودية، تزامنًا مع احتفال المملكة بيوم التأسيس، وتعزيزاً للوعي حول القيم التاريخية والثقافية المرتبطة بيوم التأسيس، كما عكس جهود سعوديبيديا في تقديم المحتوى السعودي وتوثيق جوانبه التاريخية، الثقافية، الاجتماعية، والاقتصادية، وتقديمه بموثوقية وشمولية، بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز المعرفة.

وأوضح رئيس تحرير سعوديبيديا الأستاذ حامد حسن الشهري أن الملحق الخاص يشتمل على محتوى متخصص في مجالات متعددة، تضمّن مقالات في تاريخ الدولتين السعودية الأولى والثانية والمملكة العربية السعودية، ومحتوى تفاعلي، إضافة إلى المحتوى المرئي والإنفوجرافيك، ومجموعة من الصور النادرة، التي تعكس ملامح تلك الحقبة التاريخية المهمة في مسيرة الدولة السعودية، مما يعزز من القيمة الثقافية لهذا اليوم.

وتتناول المقالات المرفقة في الملحق يوم التأسيس السعودي وشعاره والرموز المرتبطة به ودلالاتها الثقافية والتاريخية، كما يستعرض الملحق مقالات في سِير أئمة الدولة السعودية الأولى والثانية بدءًا بمانع المريدي جد الأسرة المالكة، والإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى، وصولًا إلى الإمام عبدالرحمن بن فيصل آخر أئمة الدولة السعودية الثانية، واستعرض الملحق ملامح النظام السياسي في الدولة السعودية الأولى، وولاية العهد، ونظام الشورى، ونظام القضاء، والنظام المالي، وأمن الحج في الدولة السعودية الأولى، والمواقع التي ارتبطت بعهود الدولة مثل: الدرعية، وحي الطريف، وغار الإمام تركي بن عبدالله.

كما استعرض ملحق يوم التأسيس في الجانب الثقافي ملامح من الحالة الثقافية والعلمية في الدولتين السعودية الأولى والثانية، ومنها: التعليم في الدرعية، والشعر في الدولة السعودية الأولى، وعلم الفلك، والمخطوطات في نجد، وأدوات الكتابة في نجد، وصناعة الأحبار، والفن في الدولة السعودية الأولى، والأزياء في الدولة السعودية الأولى، إلى جانب السِير الذاتية للعلماء والشعراء والنساء اللاتي كان لهن جهود بارزة في تلك المرحلة.

وأضاف الشهري أن الملحق تناول أبرز الشخصيات التي تولّت إمارة أقاليم الدولة السعودية الأولى وقيادة جيوشها، منهم: عثمان المضايفي، وعبدالرحمن أبو نقطة، وإبراهيم بن عفيصان. واجتماعيًا، خصّص الملحق مقالات متنوعة في الحياة الاجتماعية، وجودة الحياة، والقيم في مجتمع الدولة، والمرأة في الدولة السعودية الأولى، والضيافة، والعمارة، والأسواق في الدرعية، وحمّام الطريف، ومعالم تاريخية في مهمة في مسيرة الدولة، مثل: برج الكوت، وقصر صاهود، وقصر خزام التاريخي، ومسجد طبب التاريخي، وغيرها.

وأفرد الملحق قوائم رصدت أهم المؤرخين والرحالة الذين وثقوا تاريخ الدولة السعودية، وشهداء آل سعود في مراحل الدولة، ووقائع ومعارك الدولة السعودية، وقائمة بحملة الراية في مراحل الدولة السعودية الثلاث، وقوائم العلماء في الدولة السعودية الأولى، إلى جانب الأسئلة التفاعلية التي تشكل جزءًا مهمًا من تجربة القارئ، وتعزز التفاعل مع محتوى يوم التأسيس.