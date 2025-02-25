7 تحقيقات في حوادث المركبات

سجلت التحقيقات في حوادث المركبات خلال العام الماضي، انخفاضًا بـ77%، حيث بلغت التحقيقات التي أجراها المركز الوطني لسلامة النقل 7 تحقيقات، مقابل 30 تحقيقات في عام 2023، في وقت يعد التحقيق في انهيار كوبري رديس في منطقة جازان نظير الأمطار الغزيرة التي شهدتها أبرز التحقيقات.

7 مناطق

خلت 7 مناطق من تحقيقات حوادث المركبات، ممثلة في مناطق: عسير، والباحة، والجوف، وحائل، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحفر الباطن، حيث حصدت «صفر»، تحقيقات، وتصدرت منطقة تبوك التحقيقات في حوادث المركبات، إذ بلغت تحقيقين اثنين بـ29%، وتساوت مناطق القصيم، والشرقية، وجازان، والرياض، ونجران ثانيًا بتحقيق وحيد بـ14%.

إنجاز بطيء

يشكل الإنجاز البطيء لأعمال كوبري رديس المنهار هاجسًا يؤرق مرتادي طريق أبوعريش_صبيا، نظير سلك طرق أخرى بعيدة، وعدم فتح طرق ثانوية من أسفل أو بجوار الكوبري المنهار، وطالب المواطنون بسرعة استكمال إنجاز الكوبري، وعودة الحياة للطريق، مؤكدين أنهم يقطعون مسافات طويلة بعيدة من وإلى صبيا_ أبوعريش، وكشف مصدر لـ«دوت الخليج»، أن العمل جار في الموقع، لاستكمال الطريق وإنجازه وفقًا للمواصفات المطلوبة.

الأكثر تحقيقات

تبوك: تحقيقان/ 29%

القصيم: 1 / 14%

الشرقية: 1/ 14%

جازان: 1/ 14%

الرياض: 1/ 14%

نجران: 1 /14%

مناطق خلت من التحقيقات:

عسير

مكة المكرمة

المدينة المنورة

حفر الباطن

الباحة

حائل

الجوف