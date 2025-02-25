السعودية | عقد لقاء مفتوح مع أعضاء هيئة التدريس وطلبة الجامعة.. معالي وزير الحج والعمرة يزور معرض منظومة الحرمين في جامعة الملك عبدالعزيز

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

زار معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ، جامعة الملك عبدالعزيز يوم الاثنين ( ٢٥-٨-١٤٤٦ الموافق ٢٤-٢-٢٠٢٥م ) وكان في استقباله سعادة رئيس الجامعة الدكتور طريف بن يوسف الأعمى ، ونواب الرئيس وعدد من قيادات الجامعة.

وتجول معاليه في معرض منظومة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، فيما تم التقاط صورة تذكارية مع الباحثين والطلاب المشاركين في المشاريع المعروضة.

وتتضمن المشاريع التي تم استعراضها في معرض منظومة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة ثلاث مسارات وهي مسار صحة وسلامة ضيوف الرحمن، ومسار إثراء وتحسين رحلة الحاج والمعتمر و مسار تطوير البنية التحتية للمشاعر المقدسة ، وقدم طلبة وهيئة أعضاء التدريس من خلال مسار صحة وسلامة ضيوف مشروع ” رقيب”: رقيبك الأول لصحتك من كلية الحاسبات وتقنية المعلومات ومشروع استخدام التعلم العميق لتقدير معدل الاختلاط في الأماكن العامة وفعاليات الحشود في المملكة العربية السعودية من كلية الحاسبات و تقنية المعلومات ، ومشروع استكشاف ومكافحة حشرات الجندب الاسود بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة من كلية العلوم، ومشروع تلبية الاحتياجات الغذائية لحجاج بيت الله الحرام بالحلول الرقمية من كلية علوم الإنسان والتصاميم.

واستعرض مسار إثراء وتحسين رحلة الحاج والمعتمر مشروع التصميم الذكي لحقائب الحجاج والمعتمرين من كلية علوم الانسان والتصاميم، ومشروع تمّو: تحسين تجربة الحجاج ، من كلية الحاسبات وتقنية المعلومات، ومشروع منصة سيروا للسياحة الدينية، من كلية التربية، ومشروع مقترح لتطهير وتعقيم وطرد الروائح الكريهه بالحرمين الشريفين من مركز التميز البحثي من الدراسات البيئية، وكلية الحاسبات وتقنية المعلومات، وكلية الطب، ومشروع مراقبة النظافة في سكن الحجاج باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وشمل مسار تطوير البنية التحتية للمشاعر المقدسة مشروع مسار الطاقة من كلية الهندسة، ومشروع فهم الموقع المتغير في تفاعل أعداد كبيرة من الحجاج مع نقاط الخدمة، من كلية الاقتصاد والإدارة، ومشروع الكشف عن الجزر الحرارية الحضرية وعلاقتها بشبكة المشاة الحضرية باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد في المشاعر المقدسة, مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، من كلية العمارة والتخطيط .

تلا ذلك، عقد معاليه لقاء مفتوح مع أعضاء هيئة التدريس والطلاب تطرق خلاله عن مفاتيح القيادة في العصر الحديث، واستعراض المبادىء الأساسية للقيادة الناجحة، وأهم المهارات التي تحتاجها القيادة في مختلف المجالات، مع تسليط الضوء على تجارب عملية ونصائح لتعزيز التأثير والإلهام في بيئات العمل والمجتمع، كما تحدث معالي وزير الحج والعمرة عن موضوع طرق التميز، موجهاً الطلاب لأهمية بناء مسار مهني متميز من خلال تطوير مهارات القيادة الشخصية، والعمل على المبادرات النوعية، واستثمار الفرص التي تساهم في نجاحهم العلمي والعملي، ليكونوا قادة المستقبل في مختلف المجالات .

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