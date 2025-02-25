السعودية | إضافة خدمة شحن ملاحية بين المملكة وسوريا لتعزيز التبادل التجاري

يأتي ذلك ضمن جهود “موانئ” الرامية إلى تعزيز موقع المملكة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية بالموانئ، وتعزيز فاعليّة ربط المملكة بالأسواق العالمية، انسجامًا مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الرامية إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.

وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة الإسلامي بميناء الإسكندرون في تركيا، وميناء اللاذقية في سوريا، بطاقة استيعابية تبلغ 858 حاوية قياسية، ما يُسهم في تعزيز حركة التجارة ودعم الصادرات والواردات، وكذلك رفع تنافسية ميناء جدة الإسلامي على الصعيدين الإقليمي والدولي. يُذكر أن الشراكات التي تعقدها “موانئ” مع أبرز الخطوط الملاحية العالمية، تُسهم في تعزيز تطوير موانئ المملكة، ودعم قدرتها التنافسية، وتنمية بنيتها التحتية، فضلاً عن توسيع خطوط النقل البحري، وتحسين الإجراءات المرتبطة بالخدمات التشغيلية واللوجستية.