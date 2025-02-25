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نهاية الشتاء تقترب.. وطريف تسجل أدنى درجة حرارة هذا العام

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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  • نهاية الشتاء تقترب.. وطريف تسجل أدنى درجة حرارة هذا العام 2/2

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الدمام - شريف احمد - أعلن المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، أن طريف تسجل -5°م اليوم الثلاثاء، كأدنى درجة حرارة في شتاء هذا العام، الذي ينتهي الجمعة مع نهاية الموجة الحالية المؤثرة على مناطق المملكة.

طقس بارد يبدأ السبت

ونبه المركز الوطني للأرصاد من طقس بارد إلى شديد البرودة على شمال ووسط وشمال شرق المملكة بدءًا من السبت. مع رياح مثيرة للغبار على شمال ووسط وشرق المملكة تمتد لجنوب شرقها من الاثنين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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