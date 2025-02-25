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شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية الشتاء تقترب.. وطريف تسجل أدنى درجة حرارة هذا العام والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، أن طريف تسجل -5°م اليوم الثلاثاء، كأدنى درجة حرارة في شتاء هذا العام، الذي ينتهي الجمعة مع نهاية الموجة الحالية المؤثرة على مناطق المملكة.
طقس بارد يبدأ السبتونبه المركز الوطني للأرصاد من طقس بارد إلى شديد البرودة على شمال ووسط وشمال شرق المملكة بدءًا من السبت. مع رياح مثيرة للغبار على شمال ووسط وشرق المملكة تمتد لجنوب شرقها من الاثنين.
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