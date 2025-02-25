شكرا لقرائتكم خبر عن إتمام تجهيزات استقبال 250 معتمر ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد استعداداتها لاستقبال الدفعة الرابعة من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة لعام 1446هـ، والتي تضم 250 معتمرًا من 14 دولة في جنوب آسيا وآسيا الوسطى وأستراليا.



برنامج متكامل للمعتمرين

ومن المقرر وصول المعتمرين يوم الأربعاء 27 شعبان 1446هـ إلى المدينة المنورة، حيث سيحظون ببرنامج متكامل يشمل زيارات دينية وتثقيفية، قبل انتقالهم إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة.

وأكدت الوزارة حرصها على تقديم خدمات متميزة للمستضافين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة في خدمة الإسلام والمسلمين.