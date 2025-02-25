شكرا لقرائتكم خبر جامعة الملك عبدالعزيز تحتفل بيوم التأسيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جامعة الملك عبدالعزيز فعاليات الاحتفاء " بيوم التأسيس" و ذلك يوم الثلاثاء ( 26 شعبان 1446هـ - 25 فبراير 2025م ) في الميدان الأكاديمي بعمادة شؤون الطلاب، و بحضور نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليمية المكلفة الأستاذ الدكتور هناء بنت عبدالله النعيم، ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا الأستاذ الدكتور أمين بن يوسف نعمان و نائب رئيس الجامعة للأعمال والإبداع المعرفي الدكتور محمد بن احمد العمودي.

ويأتي الاحتفاء، الذي يوافق يوم ( 22 فبراير ) من كل عام ، اعتزازاً بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة الممتدة لأكثر من ثلاثة قرون، و تأكيداً لارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد تأسيس الدولة السعودية في منتصف عام 1139هـ، الموافق 1727م حيث بدء عهد الإمام محمد بن سعود وتأسيسه للدولة السعودية الأولى حتى عهدنا الميمون.

و بدأ بالعرضة السعودية، ثم قدم طلاب نادي المسرح مشهد مسرحي ليوم التأسيس ، وشمل الاحتفال على معرض فني وركن مأكولات شعبية وعرضة سعودية وركن تصوير.

وأوضحت نائب رئيس الجامعة للشؤون التعليمية المكلفة الأستاذة الدكتور هناء بنت عبدالله النعيم ، أن الجامعة تحتفي بيوم التأسيس من خلال العديد من الفعاليات والبرامج والأنشطة و بمشاركة الجميع من خلال هواياتهم ومهاراتهم واهتماماتهم في شتى المجالات وربط أبنائنا وبناتنا والجيل المعاصر بتاريخ هذه البلاد المباركة منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى وحتى عهدنا الزاهر في ظل قيادتنا الرشيدة ليكونوا فخورين بماضيهم العريق الذي قُدمت فيه التضحيات لبناء وطن شامخ ومزدهر وليكملوا مسيرة العطاء والتطور.

وأضافت سعادتها : إن يوم التأسيس فخر لنا، يجسد قيمة رفيعة واهتماماً بتاريخنا المجيد الذي هو امتداد لحاضرنا ومستقبلنا، ونستلهم من خلاله عزيمة جميع أئمة الدولة وملوكها الذين ساهموا في مراحل بناء الدولة، فيحق لنا أن نفتخر بهم وبتاريخنا العظيم.