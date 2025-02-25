شكرا لمتابعة خبر عن وزير الشؤون الإسلامية يعلق على قيام شركة بجمع الأموال لبناء المساجد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، اليوم الثلاثاء، على قيام إحدى الشركات بجمع الأموال بزعم بناء المساجد.

وقال الدكتور عبداللطيف آل الشيخ: “وفقاً لما تبين للجهة المختصة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من قيام إحدى الشركات بالتسويق وجمع الأموال من المواطنين لغرض بناء وترميم المساجد وتقديم الخدمات لها، وتتحايل على المتبرعين بإيهامهم بوجود موافقات لها بذلك”.

وأضاف: “وكذلك ما رُصد من قيام إحدى الجمعيات بالإعلان عن جمع التبرعات (بمبلغ ٩٠ ريال) لبناء مساجد في مكة المكرمة، مع عدم وجود مواقع مسلمة لها لبناء المساجد وعدم أخذ موافقة الوزارة على ذلك. (والذي يُتابع موضوعهما حالياً مع الجهات المعنية)”.

وتابع: “ونظراً لقرب شهر رمضان الكريم والذي يكثر معه مثل هذه الحالات والتجاوزات فإني أهيب بالجميع بعدم الإنجراف وراء أي إعلانات لجمع التبرعات غير موثقة أو مصرحة من الجهات المسؤولة، وأن يلتزموا بالتبرع عن طريق القنوات الرسمية”.