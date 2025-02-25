شكرا لمتابعة خبر عن العصيمي: نشهد أقوى موجة باردة لهذا العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الباحث في المناخ والطقس عبدالله العصيمي، اليوم الثلاثاء، أننا نشهد أقوى موجة باردة لهذا العام.

وقال عبدالله العصيمي، عبر حسابه على منصة إكس: “نشهد أقوى موجة باردة لهذا العام.. لكن سريعة التأثير ذروتها اليوم وغدا الأربعاء”.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقسًا باردًا إلى شديد البرودة مع فرصة تكون الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم، المدينة المنورة، ومكة المكرمة تؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض، والشرقية تمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من منطقتي عسير والباحة.



