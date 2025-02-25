جامعة خالد تستحضر الأمجاد في يوم التأسيس

احتفت جامعة الملك خالد بمناسبة يوم التأسيس، بحضور رئيس الجامعة، الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي.

وتضمّنت الفعاليات العديد من الأنشطة التراثية والثقافية والفنية، أبرزها معرض التأسيس، ومعرض الفنون التشكيلية، وعروض الخيل، والعرض التاريخي، إضافةً إلى عروض زي التأسيس، والعروض الأدائية، ومعرض الأكلات التراثية، وفقرات مخصصة للأطفال، والحرف اليدوية، والخيام، والنحت والفنون البصرية، والتعليم قديمًا، والسيارات الكلاسيكية، والديكورات والأواني، والرسم الحي.

وبرزت مشاركة طلاب وطالبات الجامعة بشكل واضح، بمن فيهم الطلاب الدوليون، إلى جانب مشاركة 50 ناديًا طلابيًّا في الاحتفاء.

واستعرض كل ناد طلابي المجالات التي يعمل في إطارها في ضوء يوم التأسيس، مجسدين لوحة وطنية كبرى، احتضنتها المنطقة الشرفية بالمدينة الجامعية بالفرعاء، وشكّل الصوت والصورة ثنائية إبداعية عكست فخرهم واعتزازهم بهذه المناسبة وجسّدت قيمتها.