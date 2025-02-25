السعودية | النائب العام يستقبل نظيره الهندي لبحث تعزيز التعاون العدلي بين البلدين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

استقبل معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في مقر النيابة العامة بالرياض، معالي النائب العام في جمهورية الهند السيد آر فينكاتاراماني والوفد المرافق له.

ورحب معاليه بالضيف الكريم، مشيدًا بمتانة العلاقات بين المملكة والهند، وأهمية تعزيز التعاون العدلي بين الجهازين القضائيين بما يسهم في تحقيق التقدم العدلي في البلدين الصديقين.

وشهد اللقاء استعراض السبل الكفيلة بتطوير التعاون المشترك، واطلع النائب العام الهندي على عرض مرئي حول الحوكمة المؤسسية للعمل الجزائي النيابي، والتحول التقني في مباشرة الإجراءات القضائية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار العلاقات المتنامية بين البلدين، والتي شهدت تقدمًا ملحوظًا في مختلف المجالات، تأكيدًا على الشراكة الاستراتيجية بين الرياض ونيودلهي.

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