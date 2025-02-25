السعودية | المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة يلتقي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم، وكيل الأمين العام والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع خورخي موريرا دا سيلفا، وذلك على هامش أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية، ومناقشة الموضوعات المدرجة على أعمال المنتدى.

وأشاد خورخي داسيلفا التنظيم المميز للمنتدى، وجمعه النخبة والمهتمين في مجال العمل الإنساني من مختلف أنحاء العالم.

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