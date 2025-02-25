السعودية | ‎الدكتور عبدالله الربيعة يلتقي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة اليوم، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي السيدة سيندي هينسلي ماكين، وذلك على هامش أعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع.

وبحث الجانبان خلال اللقاء أطر التعاون والتنسيق المشترك لدعم قضايا الأمن الغذائي حول العالم، ومناقشة الموضوعات المدرجة في أعمال المنتدى.

ونوّهت سيندي ماكين بالتنظيم المتميز لأعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع، الذي ضم مختصين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة القضايا الجوهرية المتصلة بالعمل الإنساني.

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