شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة استراتيجيات إعلام الطوارىء ضمن فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انعقدت ضمن فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع اليوم الثلاثاء، جلسة إعلامية جانبية بعنوان ”تطور استراتيجيات الإعلام والاتصال في حالات الطوارئ“، بمشاركة مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة شلهوب بن عبدالله الشلهوب، والصحفية في صحيفة ”عرب نيوز“ لمى الحماوي، ورئيسة تحرير انترناشونال فويس نادين ساندرز، والصحافية ومقدمة البرامج التلفزيونية جوليت فوستر، ومستشارة إنسانية أولى للأزمات والطوارئ ماريان هورن.

استخدام وسائل التواصل في التنبيهات وناقش المشاركون خلال الجلسة إمكانية تبني نهج متعدد القنوات من خلال لجوء المنظمات الإنسانية لاستخدام مزيج من وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام التقليدي والمواقع الإلكترونية والبريد الإلكتروني والتنبيهات النصية لضمان الوصول إلى الجمهور المستهدف.

وتقديم تحديثات شفافة للمعلومات في الوقت المناسب، ومكافحة التضليل المعلوماتي عن طريق إعداد استراتيجيات للتثبت من الحقائق وتصحيح المعلومات الخاطئة، إضافة إلى تطوير خطط اتصال شاملة لمختلف السيناريوهات.