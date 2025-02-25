شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة استراتيجيات إعلام الطوارىء ضمن فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - انعقدت ضمن فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع اليوم الثلاثاء، جلسة إعلامية جانبية بعنوان ”تطور استراتيجيات الإعلام والاتصال في حالات الطوارئ“، بمشاركة مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة شلهوب بن عبدالله الشلهوب، والصحفية في صحيفة ”عرب نيوز“ لمى الحماوي، ورئيسة تحرير انترناشونال فويس نادين ساندرز، والصحافية ومقدمة البرامج التلفزيونية جوليت فوستر، ومستشارة إنسانية أولى للأزمات والطوارئ ماريان هورن.
وتقديم تحديثات شفافة للمعلومات في الوقت المناسب، ومكافحة التضليل المعلوماتي عن طريق إعداد استراتيجيات للتثبت من الحقائق وتصحيح المعلومات الخاطئة، إضافة إلى تطوير خطط اتصال شاملة لمختلف السيناريوهات.
استخدام وسائل التواصل في التنبيهاتوناقش المشاركون خلال الجلسة إمكانية تبني نهج متعدد القنوات من خلال لجوء المنظمات الإنسانية لاستخدام مزيج من وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام التقليدي والمواقع الإلكترونية والبريد الإلكتروني والتنبيهات النصية لضمان الوصول إلى الجمهور المستهدف.
وتقديم تحديثات شفافة للمعلومات في الوقت المناسب، ومكافحة التضليل المعلوماتي عن طريق إعداد استراتيجيات للتثبت من الحقائق وتصحيح المعلومات الخاطئة، إضافة إلى تطوير خطط اتصال شاملة لمختلف السيناريوهات.