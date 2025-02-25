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"هيئة العقار": الخميس تنتهي مدة تسجيل العقارات في السجل العقاري لـ 158 حيًّا بمدينة الرياض والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية

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  • "هيئة العقار": الخميس تنتهي مدة تسجيل العقارات في السجل العقاري لـ 158 حيًّا بمدينة الرياض والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية 1/4
  • "هيئة العقار": الخميس تنتهي مدة تسجيل العقارات في السجل العقاري لـ 158 حيًّا بمدينة الرياض والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية 2/4
  • "هيئة العقار": الخميس تنتهي مدة تسجيل العقارات في السجل العقاري لـ 158 حيًّا بمدينة الرياض والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية 3/4
  • "هيئة العقار": الخميس تنتهي مدة تسجيل العقارات في السجل العقاري لـ 158 حيًّا بمدينة الرياض والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية 4/4

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- بواسطة أيمن الوشواش - الثلاثاء - 25 فبراير 2025

Tue - 25 Feb 2025

مكة الرياض

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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