"هيئة العقار": الخميس تنتهي مدة تسجيل العقارات في السجل العقاري لـ 158 حيًّا بمدينة الرياض والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية

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شكرا لقرائتكم خبر "هيئة العقار": الخميس تنتهي مدة تسجيل العقارات في السجل العقاري لـ 158 حيًّا بمدينة الرياض والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الثلاثاء - 25 فبراير 2025
Tue - 25 Feb 2025
مكة الرياض
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