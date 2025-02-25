تمديد مهمة الممثل الخاص الأوروبي لمنطقة دول الخليج العربي

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محمد بن مسعود - الدمام - مدد المجلس الأوروبي اليوم، ولاية لويجي دي مايو، بصفته "الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة دول الخليج العربي" لمدة عامين.

وقال المجلس الأوروبي : "إن الممثل الخاص سيواصل تطوير شراكة أقوى وشاملة واستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول منطقة الخليج، ويعمل على الإسهام في استقرار وأمن المنطقة من خلال الانخراط ودعم الحوار والحلول الإقليمية طويلة الأجل مع الشركاء والمنظمات الإقليمية ذات الصلة".

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