شكرا لمتابعة خبر عن وزير الدفاع يلتقي بنظيره الأمريكي في البنتاغون.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، نظيره الأمريكي، بيت هيغسيث، وبحث معه سبل تعزيز وتطوير الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية في المجال الدفاعي، الثلاثاء.

ورحب وزير الدفاع الأمريكي بوزير الدفاع الأمير ⁧‫خالد بن سلمان‬⁩ بالبنتاغون حيث قال :‏”مرحباً بصاحب السمو الملكي، أشكركم جزيل الشكر على حضوركم هنا، إنه لمن دواعي سرورنا أن نرحب بكم في البنتاغون وبالنيابة عن الرئيس ترامب، مرحباً بكم”

‏وأضاف “شراكتنا مع ⁧‫السعودية‬⁩ مهمة. لدينا فرص هائلة لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، ومكافحة الإرهاب، وزيادة الرخاء المتبادل”.

وتابع ‏”نشكر السعودية في دورها لإحلال السلام وإنهاء الحرب بأوكرانيا ” مؤكداً”شراكتنا مع المملكة العربية السعودية مهمة للغاية “٠