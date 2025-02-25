الموارد البشرية بنجران تحتفل بيوم التأسيس

نظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنجران احتفالا بمناسبة يوم التأسيس شارك فيه منسوبي ومنسوبات فرع الوزارة والإدارات التابعة لها بالمنطقة.

وتضمن الحفل عدد من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة عبر خلاله المشاركون عن فرحتهم واعتزازهم بهذا اليوم الذي يرمز لتاريخ دوت الخليج ووحدته منذ تأسيس هذا الكيان الشامخ قبل أكثر من 3 عقود مرت في وحدة ورخاء ونماء.

وأكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنجران عمر بن محمد النعمي، أن هذا الاحتفال يعد تعبيرًا عن اعتزاز وانتماء أبناء وبنات دوت الخليج بهذا اليوم لما له من دلالات رمزية بتاريخ وجذور المملكة التي تم تأسيسها على يد المغفور له الإمام محمد بن سعود منذ أكثر من 3 عقود، أكد من خلالها أبناء هذا دوت الخليج على اللحمة القوية ووحدة الصف لبناء هذا دوت الخليج المعطاء، والعمل على تنميته وازدهاره في ظل قيادة حكيمة وراشدة توالت على هذا البلد، واستمرت النجاحات والتنمية حتى يومنا هذا بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، جعلت من هذا البلد أنموذجًا فريدًا يضاهي دول العلم المتقدمة.

واشتملت فقرات الحفل على فرقة شعبية أعقبها فقرات فنية تراثية شارك فيها منسوبي الفرع.