شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف لجان الغرف بحصر شامل لكل مبادرات "السعودية الخضراء" والان نبدء بالتفاصيل

تحديد معايير العمل

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دعم الاستدامة البيئية

الدمام - شريف احمد - وجّه المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر لجان الطاقة والتغير المناخي ولجان البيئة في الغرف التجارية، بمهمة حصر شامل لجميع المبادرات والبرامج والمشاريع القائمة في القطاع العام والخاص وغير الربحي، والتي تساهم في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.وأكّد المركز الوطني، في خطاب وجّهه إلى اتحاد الغرف السعودية، على ضرورة أن تعمل اللجان المذكورة على ضم هذه المبادرات والبرامج والمشاريع إلى مظلة ”السعودية الخضراء“، وذلك وفقًا للمعايير المعتمدة التي تضمن تحقيق الأثر البيئي المستدام المنشود.وتلقت غرفة الشرقية بدورها، خطابًا من اتحاد الغرف السعودية يُفيد بتلقي خطاب المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر والمتضمن طلب تزويدهم بالبيانات التشجيرية من عام 2021م حتى تاريخه.وحثت الغرفة، بناءً على ذلك، المختصين في المجالات ذات الصلة، بما في ذلك ”الزراعة، وأنشطة البذور، والمشاتل، وخدمات زراعة الأشجار، وإدارة الغطاء النباتي، وإدارة ائتمان الكربون“، على التعاون مع المركز وتقديم البيانات المطلوبة.ويأتي هذا التوجيه في إطار السعي الدؤوب لتوحيد الجهود الوطنية في مجال الاستدامة البيئية، وضمان تكامل المبادرات المختلفة لتحقيق أقصى فائدة ممكنة، بما يتماشى مع رؤية المملكة الطموحة في مجال حماية البيئة ومكافحة التصحر.ويهدف المركز الوطني لتنمية الغطاء ومكافحة التصحر الإشراف على إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، والمحافظة على الموارد الوراثية النباتية والغطاء النباتي خار ج المناطق المحمية في المملكة بجميع بيئاته، ومكافحة التصحر.