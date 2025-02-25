شكرا لمتابعة خبر عن مزارع يحقق 7 ملايين ريال من مبيعات الفقع في 28 يومًا .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف أحد مزارعي الفقع “الكمأ” عن تحقيقه مبيعات بقيمة 7 ملايين ريال خلال 28 يومًا، معتبرًا أن الاستثمار في زراعة الفقع أثبت جدواه مقارنة بالاستثمار في القطاع العقاري.

وأشار المزارع إلى أن الطلب المتزايد على الفقع، المعروف أيضًا بالكمأ، ساهم في تحقيق هذه الإيرادات الكبيرة في فترة زمنية قصيرة.

يُذكر أن الفقع يُعتبر من الفطريات الموسمية التي تنمو في الصحراء بعد هطول الأمطار، ويُعد من الأطعمة الفاخرة ذات القيمة الغذائية العالية، مما يزيد من قيمته السوقية ويجعل الاستثمار في زراعته مجديًا ومربحًا.

وبدأت مشاريع استزراع الفقع في القصيم كمبادرات تجريبية تهدف إلى استغلال البيئة المحلية الصالحة لنمو الكمأ، أحد أثمن أنواع الفطريات في العالم.

ومع مرور الوقت، تطورت هذه المبادرات لتشمل مساحات أوسع مدعومة بجهود بحثية وتقنيات زراعية متقدمة، مما أدى إلى تحسين الإنتاجية والجودة.

وبفضل الالتزام بأعلى معايير الجودة والتغليف، استطاع المنتج المحلي من الفقع دخول الأسواق الأوروبية التي تتميز بمستوى عالٍ من التنافسية.

ويأتي ذلك نتيجة للتعاون بين القطاعين العام والخاص، حيث سعت الجهات المعنية إلى تسهيل تصدير المنتجات الزراعية وتعزيز مكانة المملكة كمصدر موثوق للمنتجات عالية الجودة.

ويشكل هذا النجاح دفعة قوية للقطاع الزراعي في المملكة، ضمن رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز التنمية المستدامة، كما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد المحلي، إضافة إلى إبراز إمكانات المملكة في الزراعة المتخصصة.