شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الطقس البارد إلى شديد البرودة مع فرصة تكوّن الصقيع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء على مناطق المملكة، استمرار الطقس باردًا إلى شديد البرودة، مع فرصة تكوّن الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق تبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم والمدينة المنورة ومكة المكرمة، قد تؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، وتمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من منطقتي عسير والباحة.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية شرقية تتحول مساء شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.



ارتفاع الموج: من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى 3 أمتار على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى مترين على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 30-55 كم/ساعة، تصل إلى أكثر من 55 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي.

ارتفاع الموج: من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى 3 أمتار على الجزأين الأوسط والجنوبي.

حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج.



أتربة مثارة على الشرقية

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أتربة مثارة على أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الثلاثاء.

وتبدأ الظاهرة الساعة 3 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 مساء، على الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة والأحساء والعديد وبقيق والخفجي والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات.

