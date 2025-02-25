شكرا لقرائتكم خبر عن في رمضان.. العلا تستعد بتجارب تجمع بين روحانية الشهر وسحر الطبيعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستقبل محافظة العلا زوارها خلال شهر رمضان المبارك، بتجارب فريدة تجمع بين روحانية الشهر الفضيل وسحر الطبيعة الخلابة، إلى جانب أنشطة وفعاليات رمضانية متنوعة تناسب جميع الفئات.

وتقدم العُلا لضيوفها خيارات إقامة متميزة تجمع بين أصالة التاريخ وفخامة التصميم العصري وتجارب التخييم الراقية، لتلبية مختلف الأذواق، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للزوار الراغبين بالهدوء وجمال الطبيعة.

تقديم وجبات الإفطار والسحور

أما تجارب الطعام في العُلا، فتأخذ الزوار في رحلة ذوقية تجمع بين النكهات الراقية وأجواء الشهر الفضيل، من خلال تقديم وجبات الإفطار والسحور يوميًا وسط إطلالات ساحرة على المواقع التاريخية والمناظر الطبيعية الخلابة.

كما يمكن لمحبي الأجواء الاجتماعية، المشاركة في الإفطار الجماعي اليومي خلال شهر رمضان، في حي الجديدة للفنون.



جولة ذكريات رمضان

أما عشاق التاريخ، بإمكانهم المشاركة في جولة "ذكريات رمضان" في البلدة القديمة، تحت ضوء المشاعل.

ولمحبي المغامرة، توفر العُلا مجموعة أنشطة شيقة مثل تجربة أرجوحة العُلا العملاقة، وتسلق الصخور، والهبوط بالحبال من الجبال، وجولات بالسيارات الكلاسيكية في موقع الحِجر.

والمهتمون بالفنون والثقافة، يمكنهم استكشاف المعارض الفنية الممتدة حتى ساعات متأخرة من الليل خلال رمضان، مثل معرض "جيمس توريل" في وادي الفن، و"خواطر" للفنانة مها الملوح، و"بيت الهمس" لطارق عطوي، ومعرض "من الجذور إلى النور".

إضافة إلى معرض "علامات" الذي يحتفي بأعمال التنقيب الأثرية في المملكة. وبهذه الفعاليات المتنوعة، تتيح العُلا لزوارها فرصة الاستمتاع بأجواء الشهر الفضيل وسط طبيعتها الخلابة، ضمن تجربة تجمع بين الروحانية والثقافة والترفيه.