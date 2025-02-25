شكرا لمتابعة خبر عن الطاهيتان جود وليان: تجربة مميزة في منتجع ديزرت روك بوجهة البحر الأحمر .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شاركت الطاهيتان، جود وليان، تفاصيل تجربتهما في العمل داخل منتجع “ديزرت روك”، أحد المشاريع الرائدة في وجهة البحر الأحمر.

وأكدت الشيف جود، الحاصلة على بكالوريوس في إدارة الضيافة الدولية، فخرها بالمشاركة في هذا المشروع الذي يعكس رؤية المملكة 2030، مشيرة إلى أنها كانت من طالبات البحر الأحمر.

أما الشيف ليان، التي تنحدر من جدة وبدأت شغفها بالطهي منذ الصغر، فقد درست فنون الحلويات في فرنسا، وأكدت أن افتتاح المنتجع منح فرصًا مميزة للسعوديين والسعوديات لدخول مجال الضيافة، كما دعت الطهاة الطموحين إلى الاستفادة من البرامج المتاحة حاليًا لدعم المواهب الوطنية.

ويتميز منتجع “ديزرت روك” بتصميم معماري متناغم مع بيئته الجبلية، حيث تم بناء الوحدات السكنية داخل الشقوق الصخرية، ليشكل وجهة سياحية فريدة.

ويضم المنتجع 64 وحدة فندقية، منها 54 فيلا و10 أجنحة، إلى جانب مرافق راقية تشمل منتجعًا صحيًا، ومركزًا للياقة البدنية، ومطاعم متنوعة، بالإضافة إلى واحة طبيعية ساحرة.

ويشكل المنتجع منصة لدعم الكفاءات السعودية في مختلف المجالات، بما في ذلك فن الطهي، مما يسهم في تطوير قطاع الضيافة والسياحة في المملكة وتعزيز مشاركة الشباب السعودي في المشاريع الفاخرة.