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ترامب: ولي العهد رجل رائع يحظى باحترام العالم كله

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اليوم - الرياض 0 تبليغ

ترامب: ولي العهد رجل رائع يحظى باحترام العالم كله

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الدمام - شريف احمد - وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالرجل الرائع الذي يحظى باحترام في أنحاء العالم كافة.
وجدد ترامب شكره إلى المملكة العربية لاستضافتها المحادثات بين واشنطن وموسكو، قائلًا: أشكر السعودية والأمير محمد بن سلمان على استضافة المحادثات مع روسيا.
وأضاف في حديثه الخاص إلى "قناة "العربية" يوم الاثنين، أنه يرتبط بصداقة قوية بالملك سلمان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء.

تعزيز الأمن والسلام في العالم

كما وجهت وزارة الخارجية الأمريكية الشكر إلى المملكة العربية السعودية لاستضافتها المحادثات مع روسيا بقيادة الأمير محمد بن سلمان، وبعد انتهاء القمة الأمريكية الروسية بشأن أوكرانيا في قصر الدرعية.
ترامب يشكر ولي العهد على استضافة المباحثات الأمريكية الروسية - اليوم

في هذه الأثناء، رحب مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان باستضافة المباحثات بين روسيا وأمريكا في العاصمة الرياض.
وأكد المجلس أن المباحثات بين روسيا وأمريكا التي تحتضنها الرياض تأتي لتعزيز الأمن والسلام في العالم.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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