شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: ولي العهد رجل رائع يحظى باحترام العالم كله والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالرجل الرائع الذي يحظى باحترام في أنحاء العالم كافة.
وجدد ترامب شكره إلى المملكة العربية السعودية لاستضافتها المحادثات بين واشنطن وموسكو، قائلًا: أشكر السعودية والأمير محمد بن سلمان على استضافة المحادثات مع روسيا.
وأضاف في حديثه الخاص إلى "قناة "العربية" يوم الاثنين، أنه يرتبط بصداقة قوية بالملك سلمان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء.
في هذه الأثناء، رحب مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان باستضافة المباحثات بين روسيا وأمريكا في العاصمة الرياض.
وأكد المجلس أن المباحثات بين روسيا وأمريكا التي تحتضنها الرياض تأتي لتعزيز الأمن والسلام في العالم.
وجدد ترامب شكره إلى المملكة العربية السعودية لاستضافتها المحادثات بين واشنطن وموسكو، قائلًا: أشكر السعودية والأمير محمد بن سلمان على استضافة المحادثات مع روسيا.
وأضاف في حديثه الخاص إلى "قناة "العربية" يوم الاثنين، أنه يرتبط بصداقة قوية بالملك سلمان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء.
تعزيز الأمن والسلام في العالمكما وجهت وزارة الخارجية الأمريكية الشكر إلى المملكة العربية السعودية لاستضافتها المحادثات مع روسيا بقيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وبعد انتهاء القمة الأمريكية الروسية بشأن أوكرانيا في قصر الدرعية.
في هذه الأثناء، رحب مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان باستضافة المباحثات بين روسيا وأمريكا في العاصمة الرياض.
وأكد المجلس أن المباحثات بين روسيا وأمريكا التي تحتضنها الرياض تأتي لتعزيز الأمن والسلام في العالم.