شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. موجة باردة على أجزاء من 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من موجة باردة على أجزاء من 3 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الاثنين.

وتبدأ الظاهرة الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 9 من صباح الثلاثاء.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في انخفاض درجات الحرارة من صفر إلى 3 درجات مئوية تحت الصفر، وتكوّن الصقيع. أماكن الموجة الباردة حائل: الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق. تبوك: تبوك وتيماء.

الحدود الشمالية: طريف والعويقيلة ورفحاء وعرعر.

الجوف: القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا. ارتفاع الأمواج يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، ارتفاع الأمواج اليوم الثلاثاء على الأماكن الساحلية من 3 مناطق.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع الأمواج 2.6 إلى 3 أمتار، ورياح نشطة.

أماكن ارتفاع الأمواج المنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة.

مكة المكرمة: جدة ورابغ.

تبوك: البدع وحقل ونيوم شرما.