شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. موجة باردة على أجزاء من 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من موجة باردة على أجزاء من 3 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الاثنين.
وتبدأ الظاهرة الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 9 من صباح الثلاثاء.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في انخفاض درجات الحرارة من صفر إلى 3 درجات مئوية تحت الصفر، وتكوّن الصقيع.
الحدود الشمالية: طريف والعويقيلة ورفحاء وعرعر.
الجوف: القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع الأمواج 2.6 إلى 3 أمتار، ورياح نشطة.
مكة المكرمة: جدة ورابغ.
تبوك: البدع وحقل ونيوم شرما.
وتبدأ الظاهرة الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 9 من صباح الثلاثاء.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في انخفاض درجات الحرارة من صفر إلى 3 درجات مئوية تحت الصفر، وتكوّن الصقيع.
أماكن الموجة الباردةحائل: الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق. تبوك: تبوك وتيماء.
الحدود الشمالية: طريف والعويقيلة ورفحاء وعرعر.
الجوف: القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا.
ارتفاع الأمواجيتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، ارتفاع الأمواج اليوم الثلاثاء على الأماكن الساحلية من 3 مناطق.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع الأمواج 2.6 إلى 3 أمتار، ورياح نشطة.
أماكن ارتفاع الأمواجالمنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة.
مكة المكرمة: جدة ورابغ.
تبوك: البدع وحقل ونيوم شرما.