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طقس الصباح الباكر.. موجة باردة على أجزاء من 3 مناطق

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

طقس الصباح الباكر.. موجة باردة على أجزاء من 3 مناطق

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من موجة باردة على أجزاء من 3 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الاثنين.
وتبدأ الظاهرة الساعة 1 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 9 من صباح الثلاثاء.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في انخفاض درجات الحرارة من صفر إلى 3 درجات مئوية تحت الصفر، وتكوّن الصقيع.

أماكن الموجة الباردة

حائل: الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق. تبوك: تبوك وتيماء.
الحدود الشمالية: طريف والعويقيلة ورفحاء وعرعر.
الجوف: القريات وطبرجل ودومة الجندل وسكاكا.

ارتفاع الأمواج

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، ارتفاع الأمواج اليوم الثلاثاء على الأماكن الساحلية من 3 مناطق.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع الأمواج 2.6 إلى 3 أمتار، ورياح نشطة.

أماكن ارتفاع الأمواج

المنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة.
مكة المكرمة: جدة ورابغ.
تبوك: البدع وحقل ونيوم شرما.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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