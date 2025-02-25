شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة في اليونان تحذر المواطنين من إضراب شامل في 28 فبراير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذرت سفارة المملكة في اليونان مواطنيها، من إضراب عام مقرر في جميع أنحاء البلاد يوم 28 فبراير 2025، والذي سيؤثر بشكل مباشر على وسائل النقل، بما في ذلك الرحلات الجوية.

وأوضحت السفارة في بيان رسمي أن هذا الإضراب قد يتسبب في اضطرابات كبيرة في حركة الطيران، مما قد يؤدي إلى تأجيل أو إلغاء العديد من الرحلات الجوية.

كما من المتوقع أن يشمل الإضراب وسائل النقل العام، ما قد يؤثر على تنقل المسافرين داخل المدن وبين المناطق.

ونصحت السفارة المواطنين في اليونان أو المسافرين إليها بضرورة متابعة تطورات الوضع والتواصل مع شركات الطيران لتحديث حجوزاتهم، مع أخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب أي تأثيرات غير متوقعة.

وتستعد اليونان لإضراب عام شامل يوم الجمعة، 28 فبراير 2025، بمناسبة الذكرى الثانية لحادث تيمبي المأساوي الذي أودى بحياة 57 شخصًا.

ويشارك في هذا الإضراب الاتحاد العام للعمال اليونانيين (GSEE) ونقابة عمال اليونان (ADEDY)، بالإضافة إلى نقابات أخرى تمثل مختلف القطاعات.

من المتوقع أن يؤدي الإضراب إلى شلل تام في وسائل النقل، حيث أعلن مراقبو الحركة الجوية عن توقف كامل للرحلات الجوية لمدة 24 ساعة، مما سيؤثر على جميع الرحلات الداخلية والدولية من وإلى البلاد.