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شكرا لقرائتكم خبر عن تصل إلى 3 أمتار.. ارتفاع الأمواج على الأجزاء الساحلية من 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، من ارتفاع الأمواج اليوم الثلاثاء على الأماكن الساحلية من 3 مناطق.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع الأمواج 2.6 إلى 3 أمتار، ورياح نشطة.
مكة المكرمة: جدة ورابغ.
تبوك: البدع وحقل ونيوم شرما.
وجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي:
- الدمام 15 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 18 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 13 درجة مئوية.
- الرياض 11 درجة مئوية.
- جدة 19 درجة مئوية.
- أبها 12 درجة مئوية.
- تبوك صفر مئوية.
- بريدة 7 درجات مئوية.
- حائل 4 درجات مئوية.
- الباحة 13 درجة مئوية.
- عرعر 1 درجة مئوية تحت الصفر.
- سكاكا 0 مئوية.
- جازان 24 درجة مئوية.
- نجران 15 درجة مئوية.
- الخرج 12 درجة مئوية.
- المجمعة 8 درجات مئوية.
- وادي الدواسر 17 درجة مئوية.
- الدوادمي 9 درجات مئوية.
- شرورة 18 درجة مئوية.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع الأمواج 2.6 إلى 3 أمتار، ورياح نشطة.
أماكن ارتفاع الأمواجالمنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة.
مكة المكرمة: جدة ورابغ.
تبوك: البدع وحقل ونيوم شرما.
درجات الحرارة الصغرىسجلت الدمام 15 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس عن درجات الحرارة الصغرى ليلة الاثنين/الثلاثاء.
وجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي:
- الدمام 15 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 18 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 13 درجة مئوية.
- الرياض 11 درجة مئوية.
- جدة 19 درجة مئوية.
- أبها 12 درجة مئوية.
- تبوك صفر مئوية.
- بريدة 7 درجات مئوية.
- حائل 4 درجات مئوية.
- الباحة 13 درجة مئوية.
- عرعر 1 درجة مئوية تحت الصفر.
- سكاكا 0 مئوية.
- جازان 24 درجة مئوية.
- نجران 15 درجة مئوية.
- الخرج 12 درجة مئوية.
- المجمعة 8 درجات مئوية.
- وادي الدواسر 17 درجة مئوية.
- الدوادمي 9 درجات مئوية.
- شرورة 18 درجة مئوية.