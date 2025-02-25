شكرا لقرائتكم خبر عن تصل إلى 3 أمتار.. ارتفاع الأمواج على الأجزاء الساحلية من 3 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

أماكن ارتفاع الأمواج

درجات الحرارة الصغرى

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس، من ارتفاع الأمواج اليوم الثلاثاء على الأماكن الساحلية من 3 مناطق.وتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع الأمواج 2.6 إلى 3 أمتار، ورياح نشطة.المنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة.مكة المكرمة: جدة ورابغ.تبوك: البدع وحقل ونيوم شرما.سجلت الدمام 15 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس عن درجات الحرارة الصغرى ليلة الاثنين/الثلاثاء.وجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي:- الدمام 15 درجة مئوية.- مكة المكرمة 18 درجة مئوية.- المدينة المنورة 13 درجة مئوية.- الرياض 11 درجة مئوية.- جدة 19 درجة مئوية.- أبها 12 درجة مئوية.- تبوك صفر مئوية.- بريدة 7 درجات مئوية.- حائل 4 درجات مئوية.- الباحة 13 درجة مئوية.- عرعر 1 درجة مئوية تحت الصفر.- سكاكا 0 مئوية.- جازان 24 درجة مئوية.- نجران 15 درجة مئوية.- الخرج 12 درجة مئوية.- المجمعة 8 درجات مئوية.- وادي الدواسر 17 درجة مئوية.- الدوادمي 9 درجات مئوية.- شرورة 18 درجة مئوية.