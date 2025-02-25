شكرا لقرائتكم خبر عن تنزانيا.. السديس شخصية العام لحامل القرآن الكريم في 2024 والان نبدء بالتفاصيل



ويأتي هذا التكريم تتويجًا لمسيرة طويلة من العطاء تجاوزت 42 عامًا قضاها السديس في محراب ومنبر المسجد الحرام، إذ أسهم بشكل ملحوظ في خدمة القرآن الكريم، وتوجيه المسلمين للاستنارة بتعاليمه.

فضلًا عن إثرائه المكتبات الإسلامية بقراءاته العذبة ومؤلفاته العلمية المتخصصة التي شكلت إضافة بارزة في مجالات الدراسات القرآنية. نشر هدايات القرآن الكريم ويُعد هذا التكريم تقديرًا من الحكومة التنزانية لجهود السديس المتواصلة في نشر هدايات القرآن الكريم، والتي انطلقت من قلب الكعبة المشرفة لتصل إلى المسلمين في شتى أنحاء العالم، حاملةً رسالة السلام والهدى.



وجرى تسليم درع التكريم خلال الحفل الذي أقامه رئيس وزراء جمهورية تنزانيا الاتحادية قاسم ماجيلو، بمناسبة نجاح المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم.

وتسلَّم الدرع نيابة عن السديس إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ د. عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان، الذي حضر الحفل ممثلًا عنه. تكريم للمملكة وقيادتها الرشيدة وأكد السديس أن هذا التقدير لا يُعد تكريمًا شخصيًا فحسب، بل هو تكريم للمملكة العربية

وقال: هذا التكريم يعكس مكانة المملكة ودورها الريادي في خدمة القرآن الكريم ونشر هداياته في جميع أرجاء العالم، وأهديه بكل فخر واعتزاز إلى وطني العزيز، الذي أولى كتاب الله جل اهتمامه ورعايته، وسخّر كل إمكاناته لخدمة القرآن وأهله.



وأضاف: المملكة العربية السعودية كانت دائمًا في طليعة الدول التي تحتضن القرآن الكريم، وتسعى لنشر علومه، وتقديم الدعم والرعاية لكل من يسعى لخدمة كتاب الله، وما هذا التكريم إلا انعكاس لهذا النهج المبارك الذي تسير عليه قيادتنا الرشيدة. الشخصية القرآنية المتميزة يُشار إلى أن وزارة الدفاع السعودية، ممثلة بالإدارة العامة للشؤون الدينية بالقوات المسلحة، أعلنت أخيرًا اختيار السديس كـ"الشخصية القرآنية المتميزة" في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم للعسكريين لعام 1446هـ، في تأكيد جديد على مكانته ودوره البارز في خدمة كتاب الله محليًا ودوليًا.

ويأتي هذا التكريم ليعكس التقدير العالمي لجهود المملكة العربية السعودية في خدمة القرآن الكريم، ودعمها المستمر لكل ما يسهم في تعزيز قيم الإسلام، ونشر رسالة السلام والمحبة والتسامح بين شعوب العالم. الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة التنزانية اختيار رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ د. عبدالرحمن السديس، شخصية العام المتميزة لعام 2024 لحامل القرآن الكريم، تقديرًا لجهوده الكبيرة في خدمة كتاب الله ونشر هداياته في جميع أنحاء العالم.ويأتي هذا التكريم تتويجًا لمسيرة طويلة من العطاء تجاوزت 42 عامًا قضاها السديس في محراب ومنبر المسجد الحرام، إذ أسهم بشكل ملحوظ في خدمة القرآن الكريم، وتوجيه المسلمين للاستنارة بتعاليمه.فضلًا عن إثرائه المكتبات الإسلامية بقراءاته العذبة ومؤلفاته العلمية المتخصصة التي شكلت إضافة بارزة في مجالات الدراسات القرآنية.ويُعد هذا التكريم تقديرًا من الحكومة التنزانية لجهود السديس المتواصلة في نشر هدايات القرآن الكريم، والتي انطلقت من قلب الكعبة المشرفة لتصل إلى المسلمين في شتى أنحاء العالم، حاملةً رسالة السلام والهدى.وجرى تسليم درع التكريم خلال الحفل الذي أقامه رئيس وزراء جمهورية تنزانيا الاتحادية قاسم ماجيلو، بمناسبة نجاح المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم.وتسلَّم الدرع نيابة عن السديس إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ د. عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان، الذي حضر الحفل ممثلًا عنه.وأكد السديس أن هذا التقدير لا يُعد تكريمًا شخصيًا فحسب، بل هو تكريم للمملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة، التي جعلت من القرآن الكريم شِرعةً ودستورًا تسير عليه، وزرعت في قلوب أبنائها حب كتاب الله، وجعلت منه منهجًا للحياة.وقال: هذا التكريم يعكس مكانة المملكة ودورها الريادي في خدمة القرآن الكريم ونشر هداياته في جميع أرجاء العالم، وأهديه بكل فخر واعتزاز إلى وطني العزيز، الذي أولى كتاب الله جل اهتمامه ورعايته، وسخّر كل إمكاناته لخدمة القرآن وأهله.وأضاف: المملكة العربية السعودية كانت دائمًا في طليعة الدول التي تحتضن القرآن الكريم، وتسعى لنشر علومه، وتقديم الدعم والرعاية لكل من يسعى لخدمة كتاب الله، وما هذا التكريم إلا انعكاس لهذا النهج المبارك الذي تسير عليه قيادتنا الرشيدة.يُشار إلى أن وزارة الدفاع السعودية، ممثلة بالإدارة العامة للشؤون الدينية بالقوات المسلحة، أعلنت أخيرًا اختيار السديس كـ"الشخصية القرآنية المتميزة" في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم للعسكريين لعام 1446هـ، في تأكيد جديد على مكانته ودوره البارز في خدمة كتاب الله محليًا ودوليًا.ويأتي هذا التكريم ليعكس التقدير العالمي لجهود المملكة العربية السعودية في خدمة القرآن الكريم، ودعمها المستمر لكل ما يسهم في تعزيز قيم الإسلام، ونشر رسالة السلام والمحبة والتسامح بين شعوب العالم.