تنزانيا.. السديس شخصية العام لحامل القرآن الكريم في 2024

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شكرا لقرائتكم خبر عن تنزانيا.. السديس شخصية العام لحامل القرآن الكريم في 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة التنزانية اختيار رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ د. عبدالرحمن السديس، شخصية العام المتميزة لعام 2024 لحامل القرآن الكريم، تقديرًا لجهوده الكبيرة في خدمة كتاب الله ونشر هداياته في جميع أنحاء العالم.
ويأتي هذا التكريم تتويجًا لمسيرة طويلة من العطاء تجاوزت 42 عامًا قضاها السديس في محراب ومنبر المسجد الحرام، إذ أسهم بشكل ملحوظ في خدمة القرآن الكريم، وتوجيه المسلمين للاستنارة بتعاليمه.
فضلًا عن إثرائه المكتبات الإسلامية بقراءاته العذبة ومؤلفاته العلمية المتخصصة التي شكلت إضافة بارزة في مجالات الدراسات القرآنية.
وجرى تسليم درع التكريم خلال الحفل الذي أقامه رئيس وزراء جمهورية تنزانيا الاتحادية قاسم ماجيلو، بمناسبة نجاح المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم.
وتسلَّم الدرع نيابة عن السديس إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ د. عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان، الذي حضر الحفل ممثلًا عنه.
وقال: هذا التكريم يعكس مكانة المملكة ودورها الريادي في خدمة القرآن الكريم ونشر هداياته في جميع أرجاء العالم، وأهديه بكل فخر واعتزاز إلى وطني العزيز، الذي أولى كتاب الله جل اهتمامه ورعايته، وسخّر كل إمكاناته لخدمة القرآن وأهله.
وأضاف: المملكة العربية السعودية كانت دائمًا في طليعة الدول التي تحتضن القرآن الكريم، وتسعى لنشر علومه، وتقديم الدعم والرعاية لكل من يسعى لخدمة كتاب الله، وما هذا التكريم إلا انعكاس لهذا النهج المبارك الذي تسير عليه قيادتنا الرشيدة.
ويأتي هذا التكريم ليعكس التقدير العالمي لجهود المملكة العربية السعودية في خدمة القرآن الكريم، ودعمها المستمر لكل ما يسهم في تعزيز قيم الإسلام، ونشر رسالة السلام والمحبة والتسامح بين شعوب العالم.
ويأتي هذا التكريم تتويجًا لمسيرة طويلة من العطاء تجاوزت 42 عامًا قضاها السديس في محراب ومنبر المسجد الحرام، إذ أسهم بشكل ملحوظ في خدمة القرآن الكريم، وتوجيه المسلمين للاستنارة بتعاليمه.
فضلًا عن إثرائه المكتبات الإسلامية بقراءاته العذبة ومؤلفاته العلمية المتخصصة التي شكلت إضافة بارزة في مجالات الدراسات القرآنية.
نشر هدايات القرآن الكريمويُعد هذا التكريم تقديرًا من الحكومة التنزانية لجهود السديس المتواصلة في نشر هدايات القرآن الكريم، والتي انطلقت من قلب الكعبة المشرفة لتصل إلى المسلمين في شتى أنحاء العالم، حاملةً رسالة السلام والهدى.
وجرى تسليم درع التكريم خلال الحفل الذي أقامه رئيس وزراء جمهورية تنزانيا الاتحادية قاسم ماجيلو، بمناسبة نجاح المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم.
وتسلَّم الدرع نيابة عن السديس إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ د. عبدالله بن عبدالرحمن البعيجان، الذي حضر الحفل ممثلًا عنه.
تكريم للمملكة وقيادتها الرشيدةوأكد السديس أن هذا التقدير لا يُعد تكريمًا شخصيًا فحسب، بل هو تكريم للمملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة، التي جعلت من القرآن الكريم شِرعةً ودستورًا تسير عليه، وزرعت في قلوب أبنائها حب كتاب الله، وجعلت منه منهجًا للحياة.
وقال: هذا التكريم يعكس مكانة المملكة ودورها الريادي في خدمة القرآن الكريم ونشر هداياته في جميع أرجاء العالم، وأهديه بكل فخر واعتزاز إلى وطني العزيز، الذي أولى كتاب الله جل اهتمامه ورعايته، وسخّر كل إمكاناته لخدمة القرآن وأهله.
وأضاف: المملكة العربية السعودية كانت دائمًا في طليعة الدول التي تحتضن القرآن الكريم، وتسعى لنشر علومه، وتقديم الدعم والرعاية لكل من يسعى لخدمة كتاب الله، وما هذا التكريم إلا انعكاس لهذا النهج المبارك الذي تسير عليه قيادتنا الرشيدة.
الشخصية القرآنية المتميزةيُشار إلى أن وزارة الدفاع السعودية، ممثلة بالإدارة العامة للشؤون الدينية بالقوات المسلحة، أعلنت أخيرًا اختيار السديس كـ"الشخصية القرآنية المتميزة" في المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم للعسكريين لعام 1446هـ، في تأكيد جديد على مكانته ودوره البارز في خدمة كتاب الله محليًا ودوليًا.
ويأتي هذا التكريم ليعكس التقدير العالمي لجهود المملكة العربية السعودية في خدمة القرآن الكريم، ودعمها المستمر لكل ما يسهم في تعزيز قيم الإسلام، ونشر رسالة السلام والمحبة والتسامح بين شعوب العالم.