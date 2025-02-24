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السعودية | وزير الاقتصاد والتخطيط يجتمع مع عضو المجلس الاتحادي ورئيس دائرة الشؤون الاقتصادية السويسرية

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السعودية | وزير الاقتصاد والتخطيط يجتمع مع عضو المجلس الاتحادي ورئيس دائرة الشؤون الاقتصادية السويسرية

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اجتمع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، مع معالي عضو المجلس الاتحادي، رئيس دائرة الشؤون الاقتصادية السويسرية، جاي بيرنارد بارمالين، وذلك ضمن زيارته الرسمية إلى سويسرا.

وناقش الاجتماع، سُبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الابتكار وريادة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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