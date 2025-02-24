السعودية | مهرجان “شتاء درب زبيدة” يوجه بوصلة العائلات والشباب لقرية “لينة التاريخية”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

يشكّل مهرجان “شتاء درب زبيدة”، الذي تنظمه هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية في قرية لينة التاريخية، بمنطقة الحدود الشمالية، وجهة مثالية للعائلات والشباب خلال إجازة الفصل الدراسي الثاني وعطلة نهاية الأسبوع، حيث يمنح المهرجان زواره تجربة سياحية فريدة تجمع بين عبق التاريخ ومتعة الترفيه، مما يجعله محطة متميزة تحتضن مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تعكس أصالة المكان وتنوع التجارب المقدمة.

ويحتضن المهرجان باقة متنوعة من الفعاليات التي تلبي اهتمامات مختلف الفئات العمرية، حيث يجمع بين العروض الثقافية والفنية والأنشطة الرياضية والتراثية والتاريخية، إلى جانب مسابقات ترفيهية ممتعة وحوائز قيمة تعزز روح المشاركة، كما يضم أركانًا مخصصة للأسر المنتجة، تعرض فيها المنتجات التراثية والحرف اليدوية، والماكولات مما يضفي على المهرجان طابعًا محليًا أصيلًا يعكس هوية المنطقة.

وانطلاقًا من حرص الهيئة على تمكين الشباب، تم إشراكهم في تنظيم وإدارة الفعاليات، مما وفر لهم فرصة قيمة لاكتساب المهارات والخبرات العملية في مجال تنظيم الفعاليات، معززين بذلك دورهم في تنمية القطاعين الثقافي والسياحي.

وبفضل تنوع برامجه وتفرده في تقديم تجربة تحاكي عبق الماضي وأصالة التراث، وحضارة الحاضر، بات مهرجان “شتاء درب زبيدة” وجهة مفضلة للباحثين عن أجواء مليئة بالحيوية والتراث العريق.

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