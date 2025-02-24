شكرا لقرائتكم خبر عن قبل "عمرة رمضان".. كيف تقي نفسك من عدوى الحمى الشوكية؟ والان نبدء بالتفاصيل

لقاح الحمى الشوكية

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الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة الصحة ضرورة الحرص على تلقي لقاح الحمى الشوكية قبل أداء العمرة في رمضان لحماية نفسك ومن حولك من العدوى.وأشارت الوزارة إلى أنه عند الوجود في الأماكن المزدحمة، تزداد فرص انتشار العدوى، ومنها الحمى الشوكية التي تنتقل عبر الرذاذ، وقد تسبب مضاعفات خطيرة.ويوفر لك اللقاح مناعة تدوم لمدة 5 سنوات ليحميك ويحمي من حولك، ويُفضّل أخذه قبل التوجه لأداء العمرة بـ 10 أيام على الأقل لضمان حماية أفضل، وفقًا للوزارة.وأوضحت "الصحة" أنه يمكن أخذ اللقاح عن طريق بحجز موعد من خلال تطبيق صحتي في "عيادة التطعيم للكبار"، وإذا كنت قد تلقيته خلال السنوات الخمس الماضية، فلست بحاجة إلى أخذه مرة أخرى.