شكرا لقرائتكم خبر عن حتى الخميس..تأجيل بداية المحاضرات في جامعة الحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة الحدود الشمالية تأجيل موعد بدء المحاضرات إلى الساعة 9 صباحًا، اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء حتى يوم الخميس المقبل.

يسري القرار في مقر الجامعة بمدينة عرعر وفروعها في رفحاء وطريف والعويقيلة.

يأتي هذا القرار نظرًا إلى الانخفاض الحاد في درجات الحرارة، وحرصًا على سلامة الطلبة وكل منسوبي الجامعة.