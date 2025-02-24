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عروض مرئية وتراثية.. شؤون الأفواج الأمنية تحتفي بيوم التأسيس

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اليوم - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - احتفت وكالة شؤون الأفواج الأمنية، بذكرى يوم التأسيس الذي يوافق الـ (22) من شهر فبراير كل عام.
جاء ذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية اللواء الركن عوض بن مشوح العنزي.

فعاليات يوم التأسيس

وتضمنت فعاليات يوم التأسيس، عروضًا مرئية، ومعارض تراثية، وفقرات تاريخية، وإبراز دور الأفواج الأمنية في تعزيز الأمن والاستقرار ضمن منظومة وزارة الداخلية.

من جهة أخرى شهد أبناء شهداء الواجب في منطقة الرياض فعاليات أندية منسوبي وزارة الداخلية، احتفاءً بيوم التأسيس.
وحظي أبناء شهداء الواجب بفرصة الاستمتاع ببرنامجٍ ترفيهي متنوع، شمل أنشطة مخصصة للأطفال، وعروضًا مميزة للسيارات الكلاسيكية واستعراضات الصقور، التي أضفت طابعًا تراثيًا مميزًا على الفعالية.

احتفالات يوم التأسيس

وتضمنت الفعاليات ركنًا خاصًا بالحلوى والأكلات الشعبية التي تميز كل منطقة، إلى جانب التصوير الفوري الذي حمل هوية يوم التأسيس.
وتؤكد وزارة الداخلية بتلك الفعاليات، اهتمامها، بأبناء شهداء الواجب، وحرصها على تعزيز ارتباطهم بتاريخ الوطن وهويته العريقة، وإشراكهم في المناسبات الوطنية التي تجسد مسيرة المملكة المجيدة.

مناسبة يوم التأسيس

كما أقامت وزارة الداخلية، احتفالًا بمناسبة يوم التأسيس، وذلك في بهو الوزارة الرئيس بمدينة الرياض، متضمنا العديد من الأركان المتنوعة التي تعكس عمق التاريخ والتراث السعودي.
واشتمل على عروض تقليدية، وأعمال فنية تظهر جمال الخط العربي والحرف اليدوية.
بالإضافة إلى مشاركة نادي الصقور السعودي في ركن خاص بالصقور، ونادي سباقات الخيل في ركن الفرس العربي.

احتفالات النيابة العامة بيوم التأسيس

أيضا احتفلت النيابة العامة، بمناسبة يوم التأسيس، بحضور النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، ووكيل النيابة العامة الشيخ الدكتور شلعان بن راجح الشلعان.
كذلك حضر أعضاء ومنسوبي المقر الرئيس للنيابة العامة، وتضمنت فعاليات الاحتفاء عددًا من الأنشطة التراثية وإقامة العرضة وغيرها من الفعاليات المصاحبة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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