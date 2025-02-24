عروض مرئية وتراثية.. شؤون الأفواج الأمنية تحتفي بيوم التأسيس

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شكرا لقرائتكم خبر عن عروض مرئية وتراثية.. شؤون الأفواج الأمنية تحتفي بيوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - احتفت وكالة شؤون الأفواج الأمنية، بذكرى يوم التأسيس الذي يوافق الـ (22) من شهر فبراير كل عام.
جاء ذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية اللواء الركن عوض بن مشوح العنزي.
من جهة أخرى شهد أبناء شهداء الواجب في منطقة الرياض فعاليات أندية منسوبي وزارة الداخلية، احتفاءً بيوم التأسيس.
وحظي أبناء شهداء الواجب بفرصة الاستمتاع ببرنامجٍ ترفيهي متنوع، شمل أنشطة مخصصة للأطفال، وعروضًا مميزة للسيارات الكلاسيكية واستعراضات الصقور، التي أضفت طابعًا تراثيًا مميزًا على الفعالية.
وتؤكد وزارة الداخلية بتلك الفعاليات، اهتمامها، بأبناء شهداء الواجب، وحرصها على تعزيز ارتباطهم بتاريخ الوطن وهويته العريقة، وإشراكهم في المناسبات الوطنية التي تجسد مسيرة المملكة المجيدة.
واشتمل على عروض تقليدية، وأعمال فنية تظهر جمال الخط العربي والحرف اليدوية.
بالإضافة إلى مشاركة نادي الصقور السعودي في ركن خاص بالصقور، ونادي سباقات الخيل في ركن الفرس العربي.
كذلك حضر أعضاء ومنسوبي المقر الرئيس للنيابة العامة، وتضمنت فعاليات الاحتفاء عددًا من الأنشطة التراثية وإقامة العرضة السعودية وغيرها من الفعاليات المصاحبة.
جاء ذلك بحضور وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية اللواء الركن عوض بن مشوح العنزي.
فعاليات يوم التأسيسوتضمنت فعاليات يوم التأسيس، عروضًا مرئية، ومعارض تراثية، وفقرات تاريخية، وإبراز دور الأفواج الأمنية في تعزيز الأمن والاستقرار ضمن منظومة وزارة الداخلية.
من جهة أخرى شهد أبناء شهداء الواجب في منطقة الرياض فعاليات أندية منسوبي وزارة الداخلية، احتفاءً بيوم التأسيس.
وحظي أبناء شهداء الواجب بفرصة الاستمتاع ببرنامجٍ ترفيهي متنوع، شمل أنشطة مخصصة للأطفال، وعروضًا مميزة للسيارات الكلاسيكية واستعراضات الصقور، التي أضفت طابعًا تراثيًا مميزًا على الفعالية.
احتفالات يوم التأسيسوتضمنت الفعاليات ركنًا خاصًا بالحلوى والأكلات الشعبية التي تميز كل منطقة، إلى جانب التصوير الفوري الذي حمل هوية يوم التأسيس.
وتؤكد وزارة الداخلية بتلك الفعاليات، اهتمامها، بأبناء شهداء الواجب، وحرصها على تعزيز ارتباطهم بتاريخ الوطن وهويته العريقة، وإشراكهم في المناسبات الوطنية التي تجسد مسيرة المملكة المجيدة.
مناسبة يوم التأسيسكما أقامت وزارة الداخلية، احتفالًا بمناسبة يوم التأسيس، وذلك في بهو الوزارة الرئيس بمدينة الرياض، متضمنا العديد من الأركان المتنوعة التي تعكس عمق التاريخ والتراث السعودي.
واشتمل على عروض تقليدية، وأعمال فنية تظهر جمال الخط العربي والحرف اليدوية.
بالإضافة إلى مشاركة نادي الصقور السعودي في ركن خاص بالصقور، ونادي سباقات الخيل في ركن الفرس العربي.
احتفالات النيابة العامة بيوم التأسيسأيضا احتفلت النيابة العامة، بمناسبة يوم التأسيس، بحضور النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، ووكيل النيابة العامة الشيخ الدكتور شلعان بن راجح الشلعان.
كذلك حضر أعضاء ومنسوبي المقر الرئيس للنيابة العامة، وتضمنت فعاليات الاحتفاء عددًا من الأنشطة التراثية وإقامة العرضة السعودية وغيرها من الفعاليات المصاحبة.