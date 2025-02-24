وزير الدفاع يصل العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارةٍ رسمية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 24 فبراير 2025, 8:25 مساءً

وصل الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، اليوم، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارةٍ رسمية. وتأتي زيارة سموه لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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