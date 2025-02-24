شكرا لمتابعة خبر عن المملكة وإندونيسيا تعززان تعاونهما الصحي لدعم الحجاج والمعتمرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بحث وزير الصحة، فهد الجلاجل، مع نظيره الإندونيسي، بودي جي صادقين، سبل تطوير الخدمات الطبية المقدمة للحجاج والمعتمرين الإندونيسيين.

ويأتي ذلك ضمن مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن وبرنامج التحول الصحي، الرامي إلى رفع جاهزية المنشآت الصحية وتحسين جودة الرعاية الطبية وفق رؤية المملكة 2030.

وخلال زيارته الرسمية إلى إندونيسيا، استعرض الجانبان التجارب الرائدة في مجال إدارة المستشفيات والرعاية الصحية الأولية، مع التركيز على التحول الرقمي الصحي واستخدام الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض وإدارة المرافق الطبية.

كما ناقشا فرص الاستثمار المشترك في قطاع الصناعات الدوائية والمعدات الطبية، بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وشهدت الزيارة توقيع مذكرتي تفاهم، الأولى بين شركة الصحة القابضة ووزارة الصحة الإندونيسية للتعاون في مجال الرعاية الصحية، والثانية مع جامعة نهضة العلماء سورابايا، بهدف دعم الكوادر الصحية الإندونيسية وتعزيز مساهمتها في قطاع الرعاية الصحية بالمملكة.

وتأتي هذه الخطوات في إطار حرص وزارة الصح على ترسيخ التعاون الدولي في المجال الصحي، وتوسيع نطاق الشراكات العالمية، بما يسهم في تطوير الخدمات الطبية، ورفع كفاءتها، وتعزيز الابتكار في التقنيات الحديثة لضمان استدامة الرعاية الصحية وتحسين جودتها.