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تأجيل مواعيد الدراسة في جامعة الحدود الشمالية بسبب حالة الطقس

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الرياض - علي القحطاني - قررت جامعة الحدود الشمالية تعديل مواعيد المحاضرات الدراسية لتبدأ من الساعة التاسعة صباحًا، اعتبارًا من يوم غدٍ الثلاثاء وحتى الخميس 27 فبراير 2025، وذلك في مقر الجامعة بمدينة عرعر وفروعها في رفحاء وطريف والعويقيلة.

وأوضحت الجامعة أن هذا القرار جاء حرصًا على سلامة الطلبة نظرًا لموجة الانخفاض الحاد في درجات الحرارة التي تشهدها المنطقة، مؤكدةً أنها تتابع عن كثب تطورات الأحوال الجوية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان بيئة تعليمية آمنة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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