شكرا لمتابعة خبر عن تأجيل مواعيد الدراسة في جامعة الحدود الشمالية بسبب حالة الطقس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قررت جامعة الحدود الشمالية تعديل مواعيد المحاضرات الدراسية لتبدأ من الساعة التاسعة صباحًا، اعتبارًا من يوم غدٍ الثلاثاء وحتى الخميس 27 فبراير 2025، وذلك في مقر الجامعة بمدينة عرعر وفروعها في رفحاء وطريف والعويقيلة.

وأوضحت الجامعة أن هذا القرار جاء حرصًا على سلامة الطلبة نظرًا لموجة الانخفاض الحاد في درجات الحرارة التي تشهدها المنطقة، مؤكدةً أنها تتابع عن كثب تطورات الأحوال الجوية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان بيئة تعليمية آمنة.